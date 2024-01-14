نشرة منتصف الليل| تعديلات مرتقبة في الحكومة.. وشعبة الذهب توضح حقيقة غلق الصاغة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

شعبة الذهب توضح حقيقة غلق الصاغة بعد ضبط أحد تجار الخام

أكدت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، انتظام حركة البيع والشراء والتسعير بالصاغة، وأن تجارة التجزئة والجملة تعمل بشكل طبيعي واستقبلت المستهلكين على مدار اليوم.

للتفاصيل اضغط هنا

مصطفى بكري: الرئيس قد يلجأ إلى التغيير أو التعديل الوزاري قبل أداء القسم

قال النائب مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بدأ الحديث عن التعديل الوزاري، وهذا عُرف سياسي لبداية الفترة الرئاسية الجديدة.

للتفاصيل اضغط هنا

على رأسها "التموين" و"الصناعة".. قصواء الخلالي تكشف عن تعديلات مرتقبة في الحكومة

كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، عن هناك معلومات عن التعديل الوزاري المرتقب وزراء كلا من التموين والصناعة والسياحة في ضوء انتظار الجميع للتعديل الوزاري القادم.

للتفاصيل اضغط هنا

رئيس الوزراء: القطاع الخاص يُتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة

في ختام جولة تفقدية بعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، أعرب في مستهلها عن سعادته بهذه الجولة.

للتفاصيل اضغط هنا

رئيس "الأعلى للإعلام": إسرائيل تسرق معونات غزة.. ولا تساوى شيئًا دون أمريكا

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المنطقة مشتعلة من حولنا، مشبهًا إياها "بكره الخيط المرتبطة ببعضها وتريد أن تمسك طرفًا لتحلها من بعضها".

للتفاصيل اضغط هنا

الطقس غدا.. أمطار متفاوتة الشدة وبرودة شديدة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب البلاد.

للتفاصيل اضغط هنا

جمال شعبان يحذر من عادة يومية تسبب الصلع

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عادة يومية يفعلها الملايين من المواطنين وتؤدي إلى حدوث الصلع.

للتفاصيل اضغط هنا

ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الاجراءات الجنائية قبل مناقشته في الجلسة العامة بالبرلمان

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات).

للتفاصيل اضغط هنا