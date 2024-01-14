شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على مناقشة طلبى إحاطة عن سعر القصب وضبط الأسواق الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مناقشة طلبى إحاطة مقدمين من النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، والتى تشهد مواجهة برلمانية بنحو 69 أداة رقابية لوزير التموين والتجارة الداخلية.

1-طلب مناقشة مقدم من النائب فتحي قنديل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر طن قصب السكر.

2- طلب مقدم من النائبة سناء السعيد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.

كما وافق على تفويض هيئة مكتب المجلس على تحديد موعد مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائبة مرثا محروس وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن موجبات مواجهة آثار التضخم الاقتصادي.

ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم خلال الجلسة العامة، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023.