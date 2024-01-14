انت الان تتابع خبر نصيف: وكيل شركتين أجنبيتين يستضيف مسؤولين في بيته ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت النائب عالية نصيف، الأحد، عن قيام وكيل شركتين صربية وأمريكية باستضافة مسؤولين في بيت بغداد، مؤكدة أنه يقيم لهم "سهرات مشبوهة".

وقالت نصيف في تغريدة على منصة "اكس"، أن "النصّاب المدعو (كرم) وكيل شركتين صربية وأمريكية، يستضيف مسؤولين في بيت بمنطقة الحارثية ويقيم لهم سهرات مشبوهة، ويتواجد دائماً في فندق بابل".

‏وأضاف نصيف "هذا النصاب يتمتع بعلاقات قوية في دوائر العقود في وزارة الدفاع ووزارة أمنية اخرى"، مشددة بالقول "وقد نجح بالفعل بسرقة أول عقد من وزارة الدفاع بقيمة 100 مليون دولار امريكي".