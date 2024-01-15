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بعد 100 يوم من العدوان.. بايدن يوجه رسالة إلى الأسرى في غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن،إن الولايات المتحدة الأمريكية توسطت بالتنسيق الوثيق مع قطر ومصر وإسرائيل، في وقف القتال لمدة 7 أيام وإطلاق سراح 105 من الأسرى في غزة.

وتابع بايدن خلال كلمة له الأحد: "بلينكن عاد الأسبوع الماضي، إلى المنطقة بحثا عن طريق للمضي قدما إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى لدى حماس.

وأضاف بايدن: "من المؤسف أن حماس انسحبت من اتفاق لإطلاق سراح الأسرى بعد أسبوع فقط لكننا وشركائنا لم نتوقف، و نتطلع إلى الحفاظ على الاتصالات الوثيقة مع قادة قطر ومصر وإسرائيل لإعادة جميع الأسرى".

وأوضح بايدن: "أجدد تعهدي لجميع الرهائن بالوقوف إلى جانبهم ولن نتوقف أبدا عن العمل لإعادة الأمريكيين إلى وطنهم".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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