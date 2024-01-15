قوى الأمن عممت صورة الرأس المدبر لعصابات سرقة مقاهي وسلب مواطنين ودراجات بقوة السلاح

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في إطار المتابعة الّتي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من مختلف الجرائم في كلّ المناطق اللّبنانيّة، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليّات سلب بقوّة السّلاح، وبخاصّة سلب درّاجات آليّة، وما يرافقها من ​إطلاق نار​ على الضّحايا أو في الهواء خلال تنفيذ هذه العمليّات، ضمن العديد من مناطق ​بيروت​ و​جبل لبنان​، تمكّنت ​شعبة المعلومات​ نتيجةً لمتابعتها هذا الملف، وبتواريخ مختلفة، من توقيف عصابات عدّة مترابطة فيما بينها؛ تنفّذ هذا النّوع من العمليّات".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "من خلال التّحقيقات مع الموقوفين ومقاطعة المعلومات الاستعلاميّة، تبيّن أنّ الرّأس المدبّر لتلك العصابات، يُدعى: "س. ك." (مواليد عام 2000، قيد الدّرس)، من أصحاب السّوابق الجرميّة بقضايا ضرب وإيذاء، وهو من الأشخاص الخطرين ومسلّح بصورة مستمرّة".

وكشفت الشّعبة أنّ "بناءً عليه، أُعطيت الأوامر لتكثيف الاستقصاءات والتّحرّيات لتحديد مكان تواجده وتوقيفه"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2024-1-8، ومن خلال المتابعة الدّقيقة، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة إلى تحديد مكانه في محلّة ​صبرا​، حيث نفّذت دوريّاتها عمليّة خاطفة أدّت إلى توقيفه؛ رغم محاولته الفرار ومقاومة العناصر الّذين تمكّنوا من السّيطرة عليه وتكبيله".

ولفتت إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف أنّه منذ نحو عام ونصف العام، بدأ بتنفيذ عمليّات سرقة بواسطة الكسر والخلع بالاشتراك مع آخرين، من داخل "مقاهي الإكسبرس" من مناطق: جونية والمتن والنّاعمة وخلدة وصولًا إلى محيط صيدا، وذلك على متن سيّارة نوع "هوندا CRV" لون فضي، وقيامهم ببيع المسروقات. وأنّه تابع نشاطه الإجرامي بالاشتراك مع عصابات عدّة، في مجال سلب الدّرّاجات الآليّة، وأقدموا على سلب أكثر من 100 درّاجة من أنواع مختلفة".

كما بيّنت أنّه "اعترف أيضًا بقيامهم بعمليّات سلب مواطنين ضمن مناطق: خلدة- السّعديات- الجيّة- كوستا برافا- أوتوستراد الأسد/ طريق المطار- وسط بيروت (منطقة الواجهة البحريّة)- ساحة الشّهداء- الأشرفيّة- الدّورة- ضبيّه ومحيط نهر الكلب. وكانوا يتجوّلون كعصابة منظّمة على أكثر من 5 درّاجات آليّة، ويقتربون من الدرّاجة أو الشّخص الّذي يريدون سلبه، ويقومون بإخافته من خلال شهر مسدّسات حربيّة باتجاهه ثمّ يسلبونه". وذكرت أنّه "أفاد كذلك أنّه أقدم في مرّات عدّة على إطلاق النّار في الهواء خلال تنفيذه عمليّات سرقة وسلب، واعترف بتعاطيه ​المخدرات​".

وأضافت: "لذلك، تُعمّم المديريّة العامّة صورة الموقوف، بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، التّوجه الى فرع معلومات جبل لبنان، الكائن في محلّة ​جسر الباشا​، أو الاتّصال على الرّقم 513732-01؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".