هيئة البث الإسرائيلية: العديد من مسؤولي حماس فرّوا من لبنان الى الدول المجاورة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "العديد من مسؤولي حماس الذين كانوا يعيشون في لبنان، فروا إلى الدول المجاورة" بعد أن اغتالت إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري.

ولفتت الى إنه "بعد مقتل العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت في 2 كانون الثاني، انتقل بعض مسؤولي حماس إلى تركيا وسوريا"، مشيرة إلى أن "المتحدث باسم الحركة غازي حمد موجود في القاهرة، منذ مقتل العاروري، ومن المفترض أنه لا يخطط للعودة إلى لبنان".

وكانت حركة حماس أعلنت في الثالث من كانون الثاني الجاري "استشهاد العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت، باستهداف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت".