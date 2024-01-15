الحوثيون يستهدفون سفينة أمريكية.. تفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل واقعة الصاروخ الذي أطلقته ميليشيا الحوثي في اليمن على السفينة المملوكة لشركة أمريكية قبالة سواحل عدن.

وقال الجيش الأمريكي، في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إن صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون أصاب سفينة الحاويات جيبرالتار إيجل أو (نسر جبل طارق) التي تمتلكها وتديرها شركة أميركية وترفع علم جزر المارشال يوم الاثنين.

وأفاد المصدر بأن السفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة، وتواصل رحلتها.

وأعلنت شركة (إيجلبالك شيبنج) الأمريكية اليوم الاثنين أن سفينتها (نسر جبل طارق) للبضائع الجافة استُهدفت "بمقذوف مجهول" في أثناء إبحارها على بعد100 ميل قبالة خليج عدن وتعرضت حمولتها لأضرار محدودة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري أن صاروخاً أصاب سفينة أميركية، إلى جنوب شرق ساحل عدن، بعد ساعات من إعلان الأميركيين إسقاط صاروخ كروز أطلقه الحوثيون في جنوب البحر الأحمر.

وقالت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية إنها تلقت تقريراً عن حادثة وقعت "على بُعد 95 ميلا بحرياً إلى جنوب شرق عدن"، لافتة إلى أن "صاروخاً، أصاب من أعلى، الجهة اليسرى من السفينة".

من جانبها، أفادت وكالة "أمبري" البريطانية لأمن الملاحة البحرية بأن "تقارير أفادت أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ أثناء عبورها في ممر النقل الدولي"، مشيرة إلى أنها كانت "في طريقها إلى قناة السويس".

وتابعت أن الحادثة تسببت "في نشوب حريق في مخزن (...) ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات"، معتبرة أنه "تم تقييم السفينة على أنها ليست تابعة لإسرائيل". وقيّمت الهجوم بأنه "استهداف للمصالح الأميركية رداً على الضربات العسكرية الأميركية على المواقع العسكرية للحوثيين في اليمن".

وفجر الجمعة الماضي، شنّت القوات الأميركية والبريطانية عشرات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.

وجاءت تلك الغارات رداً على هجمات نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية واستهدفت سفنًا تجاريّة يشتبهون في أنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد حربًا بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر.

وفجر اليوم الإثنين، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أنّها أسقطت عصر الأحد صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة في اليمن باتّجاه مدمّرة أميركية في جنوب البحر الأحمر.