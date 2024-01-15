عمالقة القانون في جنوب إفريقيا يعودون من لاهاي إلى الترحيب بالأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - بعد معركة شاقة على الساحة الدولية ، عاد الفريق القانوني الجنوب أفريقي أخيرا من لاهاي، وقد هدفت جهودهم الدؤوبة إلى ضمان أن تسود العدالة والمساءلة في خضم الصراع الدائر في غزة.

قال تيمبيكا نغوكايتوبي محام وباحث قانوني، يجب ألا تنسوا أن النضال مستمر ، هذه مجرد حلقة في النضال الطويل سمعتم عديلة تقول إنها حوالي 75 عاما من الاحتلال، ولكي يستمر النضال فلن ينتهي.

وأضاف نغوكايتوبي، أن شهد هذا الأسبوع حدثا هاما، لكنه لم يمثل تتويجا لنقطة تحول حاسمة للغاية يجب أن ننظر إلى القضية من خلال عدسة قانونية.

مع وصول الحرب في غزة إلى 100 يوم غير مسبوقة، يجلب وصول الفريق القانوني لجنوب أفريقيا الأمل والتصميم المتجدد لقد تركت خبرتهم والتزامهم الثابت بحقوق الإنسان أثرا دائما على الساحة العالمية.

بينما أشار كريسبين فيري - المتحدث باسم الوزارة العدل RSA، إلي أن، هذا هو مصدر إلهامنا عندما قال الرئيس مانديلا إن جنوب إفريقيا ليست حرة حتى تصبح فلسطين حرة ، وهذا شيء لا يزال عميقا، بالطبع نحن نستلهم أيضا من ميثاق الحرية الذي ينص على أنه يجب أن يكون هناك سلام وصداقة في العالم.

وقد أشاد مواطنو جنوب أفريقيا بالفريق القانوني، ليس فقط لدعوتهم إلى وقف فوري لإطلاق النار والوصول إلى المساعدات، ولكن لتصعيد محنة الفلسطينيين على مستوى العالم.

علينا أن نظهر للعالم، حسنا على الرغم من أنهم يعرفون أن جنوب أفريقيا تقف مع فلسطين، وجنوب أفريقيا تقف مع الإنسانية، علينا أن نظهر للعالم أن الناس في جنوب أفريقيا يقفون مع حكومتنا نحن نقف مع فلسطين".

بالنسبة لهذا الرجل الآخر ، "لقد تحدث العالم بالفعل ليقول إن هذه إبادة جماعية ، لسنا بحاجة إلى قضية قضائية ولكننا بحاجة إلى موافقة لنقول إن ما تقوله شعوب العالم صحيح".

وبينما ينتظر العالم حكما من محكمة العدل الدولية، يستمر الصراع المحتدم بينما يفقد العشرات أرواحهم ويشرد الملايين.