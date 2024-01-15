انطلاق مهرجان للعلوم والقيادة للشباب في سيراليون

ياسر رشاد - القاهرة - يهدف مهرجان سنوي للعلوم والقيادة على تدريب الشباب في سيراليون، وعلى مدى السنوات السبع الماضية، نفذ المشروع 1808 في كابالا، في مقاطعة كوينادوغو في شمال البلد.

يوضح الحاج U. N'jai ، مؤسس وكبير الاستراتيجيين لمشروع 1808 Inc، "ما نحاول القيام به في مكان مثل هذا هو توفير الفرصة والدافع ، لأنه بالنسبة للإنسان ، سواء كان يأتي من خلفية غنية أو فقيرة ، من مكان متطور أو أقل تطورا ، فإن أهم شيء سيدفعه إلى الأمام في الحياة هو الفرصة والدافع" .

وقد مكن هذا الدافع منذ ذلك الحين العديد من شباب سيراليون من ترك بصماتهم، ذهب العديد منهم إلى الجامعة وحصلوا على وظائف في مختلف المجالات.

مع ما يزيد قليلا عن 500 مندوب هذا العام ، أصبح المهرجان جزءا لا يتجزأ من المجتمع، أومو كيسوه جالوه هو واحد من العديد من الشباب المستفيدين من هذه المبادرة.

تقول الفتاة الصغيرة، "لقد غير المشروع 1808 حياتي حقا. من حيث الخطابة ، في مجال التعبير الشفوي. كنت خجولا جدا ، لم أحب التحدث ، لكن عندما جئت إلى Project 1808 ، أخبروني أنه عندما تكون هنا ، عليك أن تتكلم لذلك ساعدوني ، وكان لهم تأثير كبير على حياتي ".

تبادل الطلاب والمشاركون الأفكار مع المشرفين باستخدام الطريقة السقراطية ، والتي تؤكد على المناقشة الجماعية.

وتشير سو بالمز ، ميسرة / كلية ليك ميشيغان، “بالنسبة لنا، أهم شيء هو معرفة مدى إثارتها نحن نتعلم كيف نكون مواطنين عالميين أفضل وكيف يمكننا المساهمة بشكل أكبر في المهرجان القادم ”.

كامارا، طالبة في مدرسة كابالا المسيحية الثانوية، حضرت المهرجان للمرة الثانية وشاركت في جلسات عمل المجموعات الصغيرة.

يوضح الطالب، بالنسبة للمهرجانات ، تعلمت العام الماضي عن القيادة وهذا العام تعلمت المزيد والمزيد عن القيادة، هي القدرة على قيادة الناس، إنها تتعلق بالمسؤولية، وكقائد، عليك أيضا تشجيع الآخرين على متابعة رغباتهم وأن يصبحوا أشخاصا عظماء في المجتمع».

تضمن مهرجان العلوم والقيادة مناقشات مائدة مستديرة حول مواضيع مثل الأمن الغذائي والتطوير الوظيفي والثقافة والفنون.