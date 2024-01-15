"القسام" عن عملية رعنانا: أسوأ كوابيس الاحتلال في الضفة بدأت تتحقق

ياسر رشاد - القاهرة - قالت كتائب القسام، إن عملية الطعن والدهس في مستوطنة رعنانا نفذها أحمد ومحمود زيدات من بلدة بني نعيم شرق الخليل، وأدت لمقتل مستوطنة وإصابة 18 آخرين منهم 3 جراحهم خطيرة حسب اعتراف الاحتلال، فيما تمكن الاحتلال من أسر المنفذين.

واشارت القسام في بيان، إلى أنه منذ السابع من أكتوبر توقفت العمليات في الداخل المنطلقة من الضفة بشكل شبه كامل، لأن الاحتلال أوقف دخول العمال وأغلق الفتحات في جدار الفصل وشدد الرقابة وهي الثغرات التي كان يستغلها المقاومون، مضيفة أن اليوم تمكن مقاومان من اختراق الإجراءات المشددة والوصول من بلدتهم إلى شمال تل أبيب وهي مسافة تزيد عن الـ 100 كم.

واوضحت القسام، أنها عملية تؤكد ما ذكرناه عن انطلاق موجة عمليات فردية من الخليل ونتوقع أن تتزايد في المستقبل القريب، طبعًا في شمال الضفة هنالك مشاكل أخرى لدولة الاحتلال أكثر خطورة وتعقيدًا سأتكلم عنها الليل بشكل منفرد بإذن الله.

ولفت البيان، : " ألخص المشهد بجملة واحدة: "أسوأ كوابيس الاحتلال في الضفة بدأت تتحقق وحكومة نتنياهو الغبية لن تستطيع وقفها".