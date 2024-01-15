غرب إفريقيا يهاجم إسرائيل دعمًا لجنوب إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - رفضت ناميبيا قرار ألمانيا التدخل نيابة عن إسرائيل في قضية أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

حث الرئيس هاج جينجوب ألمانيا على إعادة النظر في تورطها ، مستشهدا بالسياق التاريخي لاعتراف ألمانيا بالإبادة الجماعية في ناميبيا في عام 2021.

خلال الفترة من 1904 إلى 1908 ، ارتكب المستعمرون الألمان ما يعتبره المؤرخون أول إبادة جماعية في القرن 20 ، مما أدى إلى مذبحة لأكثر من 70000 شخص من هيريرو وناما.

جادل الرئيس جينغوب بأن التزام ألمانيا الأخلاقي باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية، بما في ذلك التكفير عن الإبادة الجماعية في ناميبيا، يتعارض مع دعمها لإسرائيل.

وذكر أن الحكومة الألمانية لم تعالج بعد بشكل كامل مخالفاتها التاريخية في ناميبيا.

ومع ذلك، رفضت ألمانيا اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، ووصفته بأنه "أداة سياسية" لاتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.

أكدت الحكومة الألمانية التزامها بالاتفاقية، نظرا لمسؤوليتها التاريخية النابعة من الهولوكوست.

وردا على الاتهامات، سلطت ألمانيا الضوء على الصراع الأخير الذي أثاره هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر.

وجادلت الحكومة بأن إسرائيل، التي تتصرف دفاعا عن النفس، تواجه تهديدا وجوديا من حماس، وهي منظمة تهدف إلى تدمير البلاد.

وقد أودى الصراع الدائر بحياة العديد من الجانبين. ووفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس، فقد ما يقرب من 24,000 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، حياتهم في الهجمات الإسرائيلية الانتقامية على غزة منذ أكتوبر.

وقد أثارت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية مخاوف بشأن مجاعة محتملة وانتشار الأمراض بين النازحين في غزة، وحثت على السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع.

ورفعت جنوب أفريقيا القضية في محكمة العدل الدولية، وقدمت قائمة شاملة بالجرائم الإسرائيلية المزعومة، بما في ذلك القتل العشوائي للمدنيين الفلسطينيين والتدمير الواسع النطاق للبنية التحتية في غزة.

وتنفي إسرائيل بشدة هذه المزاعم، وتصفها بأنها "لا أساس لها" وترد على ذلك بأنه إذا كان هناك أي شخص مذنب بارتكاب إبادة جماعية، فهو حماس.

ستلعب محكمة العدل الدولية الآن دورا حاسما في تحديد صحة ادعاءات جنوب إفريقيا وتسليط الضوء على التعقيدات المحيطة بالصراع بين إسرائيل وغزة.



