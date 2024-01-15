نيجيرية تكسر التمييز ضد المرأة بورشة إصلاح تكنولوجيا الهاتف الخاصة بها

ياسر رشاد - القاهرة - كان مجتمع مافا في ولاية بورنو بشمال نيجيريا من بين العديد من البلدات التي عانت من هجمات إرهابيي بوكو حرام اللعين التي قتلت الكثيرين وأغرقت آخرين في ظروف ومشقة رهيبة وأجبرت الآلاف على الفرار.

اليوم ، تغير الكثير بالنسبة للبلدة الصغيرة ، بما في ذلك وجود أول فنية هواتف شهيرة فالماتا عثمان التي شهدت الخراب الذي أصاب المدينة قبل بضع سنوات.

على الرغم من بعض ردود الفعل العنيفة والمقاومة من المجتمع ، كانت الفتاة البالغة من العمر 23 عاما تؤمن بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

يقول عثمان: "كنت أدرس قبل أن أتعلم المهارة، وبعد تخرجي من المدرسة كنت في المنزل أفعل حتى بعد سنوات طورت الاهتمام والإلهام في إصلاح الهواتف وكما ترون الحمد لله يمكنني الاعتناء وكذلك من حولي".

يرعى العديد من سكان مجتمع مافا خدماتها الآن ، لكن البعض لم يتوقف أبدا عن التعبير عن دهشته من الخبرة الفنية للشابة.

يقول أحدهم باباغانا موجو إنه حاول دون جدوى إصلاح هاتفه حتى وجد فالماتا. "لقد واجهت مشكلات في إصلاح هاتفي الذي عانيت منه أثناء محاولة إصلاح الهاتف ، أخذته إلى أربعة أماكن مختلفة للإصلاح، عميل آخر مارينجو كافي يشهد على عمل فالماتا، «عملهم جيد جدا هنا، إنه يظهر تقدما.

سوف يساعدها حقا ومن حولها. لقد رأيت نساء ينخرطن في مثل هذا النوع من العمل. إذا علمت فتيات أخريات ، فإنهن أيضا سيعلمن الآخرين وهذا يعني التقدم لمجتمعنا ".

وقد وصفتها خطوة فالماتا الجريئة بأنها بطلة محلية في بيئة قرية تختلف عن بيئة معظم النساء النيجيريات اللواتي يسمح لهن بالعمل وشغل مناصب مكتبية ولكن هنا في مافا، تركز النساء وخاصة المسلمات على الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال.

"سأنصح النساء بعدم الجلوس في المنزل خاملين ، حتى لو كنت متزوجة أو شابة ، فليس من المتوقع منك أن تكون خاملا خاصة عندما يكون لديك أطفال ليس عليك الاعتماد على زوجك لتوفير احتياجاتك، فالحياة الآن ليست سهلة نعم ، سوف يعيل الأب أطفاله وأنت ، لكن سيكون من الجيد أن تلعب دورك مثل ممارسة الأعمال التجارية مهما كانت صغيرة ... البدايات الصغيرة تنمو لتصبح شيئا كبيرا".

على الرغم من أن نيجيريا تقدمت 16 مركزا في ترتيب المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2022 مقارنة بعام 2021 ، إلا أنها لا تزال تعاني من فجوة بين الجنسين تبلغ 63.9٪ وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين العالمي.

وأفاد مراسل أفريكا نيوز بيتروس كوروتسي في مافا نيجيريا أن الكثيرين في المدينة يستلهمون من الشابة ويعتقدون أنهم أيضا يمكن أن يزيدوا من الفقر إذا اتخذوا مثل هذه الخطوة الجريئة في مجال يعتقد تقليديا أنه للرجال في مجتمعهم.