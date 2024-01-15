100 يوم من الأسر للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - 100 يوم علي الدم والرصاص والجثث والرعب، من الصهاينة لحماس، بثت المجموعة الفلسطينية، في وقت متأخر، شريط فيديو غير مؤرخ يظهر ثلاثة رهائن إسرائيليين يطلبون إعادة حكومتهم إلى ديارهم.

انتهى المقطع بـ chyron "غدا ، سنبلغك بمصيرهم".

وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بإنقاذ جميع الرهائن:نحن لا نتخلى عن أي شخص. نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة الجميع إلى ديارهم أؤكد الجميع ، دون استثناء تستمر هذه الجهود طوال الوقت، حتى في هذه اللحظات".

وقالت إسرائيل إنها توسطت في اتفاق لتسليم الأدوية إلى نحو 130 أسرا ومع ذلك، لا يزال القصف المتواصل لغزة يقلق أقاربهم في إسرائيل وبدأوا مسيرة استمرت 24 ساعة في تل أبيب.

وأسرت حماس ونشطاء آخرون في غزة نحو 250 شخصا خلال هجومها المميت في 7 تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل، بينما قتلت نحو 1200 شخص آخر، معظمهم من المدنيين.

وأفرج عن أكثر من 100 رهينة خلال هدنة مؤقتة في نوفمبر تشرين الثاني.

ولم يتحقق تقدم ملموس يذكر نحو التوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن وتستخدم عائلاتهم مهلة ال 100 يوم لتوجيه نداء جديد إلى الحكومة لإعطاء الأولوية لإعادة المختطفين إلى ديارهم وقال البعض إن الحكومة لم تفعل ما يكفي.

وبالقرب من التجمع دعما للرهائن، أغلق متظاهرون مناهضون للحكومة يدعون إلى إجراء انتخابات جديدة طريقا سريعا رئيسيا في تل أبيب، واشتبكوا مع الشرطة التي قامت باعتقالات وحاولت دفع الحشد إلى الوراء. وتقدم متظاهرون آخرون نحو مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بلدة قيسارية الساحلية، مطالبين بإقالته من منصبه.

على الجبهة الشمالية، في لبنان، ادعى زعيم حزب الله حسن نصر الله في خطاب متلفز أن حملة إسرائيل في غزة "غارقة في الفشل".

وتتبادل إسرائيل إطلاق النار بشكل شبه يومي مع الحركة اللبنانية حليفة حماس. ومع ذلك، تصاعد التوتر أكثر في أعقاب غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل قائد نخبة من حزب الله في 8 كانون الثاني/يناير.