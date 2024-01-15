تدشين أسطول الحافلات الإلكترونية لشبكة داكار السنغالية للنقل العام قريبا

ياسر رشاد - القاهرة - بعد انتظار دام أربع سنوات، سيتنقل سكان داكار قريبا في جميع أنحاء مدينتهم على متن هذه الحافلات الكهربائية.

المركبات هي جزء من أسطول حافلات النقل السريع الجديد (BRT) الذي افتتحه رئيس السنغال سيتم تشغيل الحافلات الإلكترونية البالغ عددها 120 حافلة بالطاقة الشمسية.

وقال ماكي سال "يوم الأحد 14 يناير سيسجل في تاريخنا باعتباره اليوم الذي اتخذنا فيه قفزة أخرى نحو السنغال الحديثة".

لقد فعلنا ذلك مع القطارات الإقليمية ، والآن يعزز BRT التزامنا بالعصر الجديد لثورة النقل الجماعي التي تحل مشاكل اليوم وتتوقع مشاكل الغد.

سيربط BRT 14 بلدية في داكار من الشمال إلى الجنوب ومن المقرر أن تحمل الحافلات ذات السعة الكبيرة (150 مقعدا) حوالي 300,000 راكب يوميا.

يأمل السكان أن يساعد الأسطول الجديد في حركة المرور المزدحمة في المدينة.

وسيحسن التنقل الحضري في تكتل داكار من الصعب حقا مغادرة الضواحي والذهاب إلى داكار أو القيام بالرحلة في الاتجاه المعاكس.

أعتقد أن المشروعين الرئيسيين للرئيس ماكي سال سيكون لهما بلا شك تأثير اجتماعي إيجابي.

هناك حركة مرور كثيفة على طرقنا وهذا هو السبب في أن BRT ستحدث تغييرات كبيرة سوف يخفف BRT من ازدحام طرقنا نحن حقا نفقد الكثير من الوقت في الاختناقات.

تم تمويل BRT من قبل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي ودولة السنغال كلف حوالي 300 مليار فرنك أفريقي (حوالي 500 مليون دولار أمريكي).