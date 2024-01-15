البابا فرانسيس يدافع عن قراره بالسماح للكهنة بمباركة زواج مجتمع الميم

ياسر رشاد - القاهرة - دافع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن قراره المثير للجدل بالسماح للكهنة بمباركة الأزواج من مجتمع الميم لكنه اعترف بأن "العزلة هي الثمن الذي يتعين عليك دفعه" عندما تتخذ قرارات صعبة.

ضاعف فرانسيس وأصر على أن "الرب يبارك الجميع" ، خلال مقابلة يوم الأحد مع برنامج حواري إيطالي، لكنه أقر بالمعارضة الملحوظة التي أثارها قراره.

حيث اتحد أساقفة أفريقيا في رفض على مستوى القارة لتنفيذ إعلان الفاتيكان، كما أعرب أساقفة في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وأماكن أخرى عن معارضتهم.

وأعاد إعلان الفاتيكان الصادر في 18 ديسمبر كانون الأول التأكيد على تعاليم الكنيسة التقليدية بأن الزواج هو اتحاد مدى الحياة بين رجل وامرأة، لكنها سمحت للكهنة بتقديم بركات عفوية للأزواج من نفس الجنس الذين يسعون للحصول على نعمة الله في حياتهم، بشرط عدم الخلط بين هذه البركات وطقوس الزفاف.

خلال ظهوره في برنامج "Che Tempo Che Fa" ، اعترف فرانسيس ، في أول تعليق له منذ الضجة ، ب "المقاومة" التي ولدها القرار.

وألقى باللوم على عدم فهم الأساقفة للقضية ورفضهم فتح حوار حولها.

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالوحدة، أجاب البابا فرنسيس: "أنت تتخذ قرارا والعزلة هي الثمن الذي يجب أن تدفعه".

وقال: "في بعض الأحيان لا يتم قبول القرارات، لكن في معظم الحالات ، عندما لا تقبل قرارا ، فذلك لأنك لا تفهم."

وقال إن الخطر يكمن في أنه عندما يرفض الأشخاص الذين لا يفهمون الدخول في "مناقشة أخوية" وبدلا من ذلك يقسوون قلوبهم ، يقاومون و "يتوصلون إلى استنتاجات قبيحة".

قال فرانسيس: "لقد حدث هذا مع هذه القرارات الأخيرة بشأن مباركة الجميع". "الرب يبارك الجميع."