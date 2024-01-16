ترامب بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا: حان الوقت لأن تتحد بلادنا

لفت الرّئيس الأميركي السّابق ​دونالد ترامب​، في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في دي موين، عاصمة ولاية ​أيوا​ الأميركيّة، بعد فوزه بأوّل انتخابات تمهيديّة للحزب الجمهوري في الولاية، إلى "أنّني أعتقد أنّ الوقت حان للجميع لأن تتّحد بلادنا... سواء أكانوا جمهوريّين أو ديمقراطيّين أو ليبراليّين أو محافظين".

وكانت قد توقّعت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" أن يَهزم ترامب في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي، منافسيه الرّئيسيّين: السّفيرة السّابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.