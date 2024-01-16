غزة..جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وإصابة اثنين آخرين في معارك ليلية جنوب القطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك جرت ليلا في جنوب قطاع غزة.



وكانت إسرائيل أعلنت مساء أمس الاثنين إصابة المزيد من جنودها وضباطها، في حين أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تنفيذ سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال وسط قطاع غزة وجنوبه.



ومن ناحيته أعلن مستشفى سوروكا في النقب، أنه استقبل 15 جنديا إسرائيليا خلال يوم أمس جراء المعارك في غزة، وفي وقت سابق أمس -أيضا- أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 18 من جنوده وضباطه جراء القتال في غزة خلال 24 ساعة.



وجاء هذا بالتزامن مع انسحاب فرقة عسكرية كاملة من قطاع غزة، من أصل 4 فرق دفعت بها إسرائيل في حربها على القطاع المستمرة منذ أكثر من 100 يوم.



الجزيرة

