داخلية بريطانيا باشرت إجراءات حظر "حزب التحرير": منظمة معادية للسامية تروج للإرهاب

أعلن وزير الدّاخليّة البريطانيّة ​جيمس كليفرلي​، أنّه باشر إجراءات حظر "حزب التّحرير"، وهو منظّمة سياسيّة إسلاميّة سنّيّة، مشدّدًا على أن "حزب التّحرير منظّمة معادية للساميّة، تعمل بنشاط على التّرويج للإرهاب وتشجيعه، بما في ذلك الإشادة والاحتفال بهجمات 7 تشرين الأوّل المروّعة على ​إسرائيل​".

وفي حال أقرّ النّواب النّصّ الّذي عرضه كليفرلي على البرلمان، فسيدخل الحظر حيّز التنفيذ في 19 كانون الثّاني الحالي، ممّا يجعل دعم المجموعة جريمة يعاقَب عليها بالحبس لمدّة تصل إلى 14 عامًا. وقد يؤدّي هذا الأمر أيضًا إلى مصادرة أصول.

وقد تأسّس الحزب في عام 1953، وينشط في 32 بلدًا على الأقل، بما في ذلك ​بريطانيا​ والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، بحسب وزارة الدّاخليّة البريطانيّة. والحزب محظور بالفعل في بنغلادش ومصر وألمانيا وباكستان، والعديد من دول آسيا الوسطى والدّول العربيّة.