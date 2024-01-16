بايدن: الفوز السهل الذي حقّقه ترامب يجعل منه الأوفر حظاً لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ "الفوز السهل الذي حقّقه سلفه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا مساء الإثنين يجعل منه بكل وضوح الأوفر حظاً لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني".

ودعا أنصاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "التبرّع لحملته الانتخابية"، لافتا الى ان "يبدو أنّ دونالد ترامب قد فاز لتوّه في ولاية آيوا. إنّه بكلّ وضوح المرشّح الأوفر حظاً في المقلب الآخر في هذه المرحلة".