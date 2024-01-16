الاتحاد الأوروبي: الوضع المتوتر في البحر الأحمر يهدد الاقتصاد الأوروبي

وصف الاتحاد الأوروبي الوضع بالقرب من اليمن بأنه "يحتمل أن يهدد الاقتصاد الأوروبي"، لافتا الى أن "عواقب الوضع المتوتر في البحر الأحمر لا زالت محدودة، إلا أنه أعرب عن اعتقاده بأن الوضع قد يهدد الاقتصاد الأوروبي".

وأشار دومبروفسكيس إلى ما نشهده بالفعل من "انقطاع في طرق الشحن بسبب الوضع في البحر الأحمر"، وقال: "نحن نواصل مراقبة الوضع عن كثب. وفي الوقت الحاضر نعتبر أن هذه العواقب قد تم احتواؤها، لكن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأوروبي ما زالت مستمرة".

وسبق أن حذرت حركة "أنصار الله" الحوثيين، والتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها، وعدم الاقتراب منها في البحر، فيما قرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.

وقد شنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ليلة الجمعة الماضية ضربات ضد أهداف لحركة "أنصار الله"، ووصفتها بأنها رد على التهديد الذي تتعرض له الملاحة في البحر الأحمر.