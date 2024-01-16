شكرا لقرائتكم خبر عن العواصف الشتوية تضرب أمريكا.. مصرع 5 أشخاص وإلغاء آلاف رحلات الطيران والان نبدء بالتفاصيل

وسط توقعات باستمرار تلك الموجة الباردة لأسابيع..#عواصف تجتاح #أمريكا وتتسبب في هطول جليد و #أمطار وأعاصير#اليومhttps://t.co/LqGd7ZHNQX— صحيفة اليوم (@alyaum) وسط توقعات باستمرار تلك الموجة الباردة لأسابيع.. #عواصف تجتاح #أمريكا وتتسبب في هطول جليد و #أمطار وأعاصير#اليومhttps://t.co/LqGd7ZHNQX — صحيفة اليوم (@alyaum) January 10, 2024

العواصف الشتوية

الدمام - شريف احمد - ضربت عواصف شتوية عددًا من الولايات في أمريكا نتج عنها مصرع خمسة أشخاص على الأقل، وإلغاء رحلات الطيران.وسجلت بعض الولايات درجات حرارة تحت الصفر.وأدت العواصف الشتوية القاسية التي اجتاحت ولايات أركنساس وميسيسيبي وتينيسي وممفيس وأوريغون إلى إلغاء أكثر من 3100 رحلة جوية من وإلى داخل الولايات المتحدة، وتأجيل أكثر من 9000 رحلة.فيما قررت 6 ولايات، منها ألاباما وأركنساس وجورجيا ولويزيانا وميسيسيبي وتينيسي وتكساس ووست فرجينيا، إغلاق المدارس.