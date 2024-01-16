بلينكن يعد زيلينسكي بـ"تواصل دعم" أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا خلال اجتماع عقده الثلاثاء مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رغم خلاف في الكونغرس بشأن الموافقة على تمويل جديد.

وقال بلينكن للرئيس الأوكراني لدى لقائهما في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري "نحن عازمون على مواصلة دعمنا لأوكرانيا ونتعاون بشكل وثيق مع الكونغرس لتحقيق ذلك. أعرف بأن زملاءنا الأوروبيين سيقومون بالأمر ذاته".

وشكر زيلينسكي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن و"الدعم من الحزبين" لبلاده في الكونغرس.

وقال زيلينسكي "تطرقت إلى الكونغرس. نعتمد حقا على دعمكم -- مواصلة دعمكم الهائل".

أرسلت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية قدرها حوالي 44 مليار دولار إلى أوكرانيا منذ فبراير 2022 وقدّمت دعما اقتصاديا بالمليارات.

وأفرجت إدارة بايدن عن آخر حزمة في نهاية ديسمبر بناء على تمويل وافق عليه الكونغرس.