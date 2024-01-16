ثمانية قتلى و100 شخص في عداد المفقودين بعد حادث القارب الأخير في نيجيريا

ياسر رشاد - القاهرة - تأكدت وفاة ثمانية ركاب وفقد ما يقدر بنحو 100 آخرين بعد انقلاب قاربهم المكتظ في شمال وسط نيجيريا، حسبما أعلنت خدمات الطوارئ اليوم الثلاثاء.

وهذا هو الأحدث في سلسلة من حوادث القوارب المميتة التي تشير بشكل متزايد إلى الإخفاقات التنظيمية.

وكان يتم نقل الركاب من منطقة بورجو بولاية النيجر إلى سوق في ولاية كيبي المجاورة بعد ظهر الاثنين عندما انقلب القارب في نهر النيجر، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر إبراهيم أودو.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر إبراهيم أودو، "كان القارب محملا فوق طاقته لذا أثرت الرياح القوية عليهم".

وأضاف أودو، أن القارب يتسع لـ100 راكب، لكن التقديرات تشير إلى أنه يحمل عددًا أكبر بكثير، بالإضافة إلى أكياس الحبوب، ما يجعل من الصعب السيطرة عليه عندما بدأ في الغرق.

وأوضح أودو إن القرويين يساعدون الغواصين المحليين ومسؤولي الطوارئ في البحث عن الركاب المفقودين، وكثير منهم من النساء. ولم يتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين نجوا.

أصبحت كوارث القوارب متفشية في المجتمعات النائية في جميع أنحاء نيجيريا، حيث ينتهي الأمر بالسكان المحليين اليائسين لإيصال منتجاتهم الزراعية إلى السوق، مكتظين في قوارب مصنوعة محلياً في غياب الطرق الجيدة التي يسهل الوصول إليها.

لا يوجد سجل لإجمالي عدد القتلى في هذه الحوادث، على الرغم من وجود خمسة على الأقل تضم كل منها 100 راكب على الأقل في الأشهر السبعة الماضية.

وقد تم إلقاء اللوم في الحوادث الماضية على الحمولة الزائدة أو حالة القارب أو إعاقة حركة القارب على طول الماء.

وعادةً لا يتم تنفيذ تدابير التدخل التي تعلنها السلطات ردًا على ذلك - مثل توفير سترات النجاة أو إنفاذ لوائح الممرات المائية.