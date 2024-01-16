وائل الدحدوح في مصر.. ماذا قال الصحفي الفلسطيني عن مغادرة غزة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

دخل الصحفي الفلسطيني بقناة "الجزيرة"، وائل الدحدوح، من قطاع غزة إلى مصر، اليوم الثلاثاء، لبدء رحلة علاج يده، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال تغطيته للتطورات الجارية في القطاع.

وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال "الدحدوح": "الحمد لله على كل حال أولا، اليوم يعتبر رحلة علاج، وربنا سبحانه وتعالى يكشف هذه الغمة وتتوقف الحرب، ربنا يعين شعبنا بأن يحصل على حقوقه".

وأضاف الصحفي الفلسطيني: "إن شاء الله نعود إلى رأس عملنا بعد علاج اليد، نحن نثمن أي جهد تقوم به الشقيقة مصر، وبطبيعة الحال بقية الدول التي تصب في نفس الاتجاه، وهو دعم حقوق شعبنا. وإن شاء الله هذه الجهود تتوج بعودة الحقوق إلى شعبنا الفلسطيني، وتنتهي هذه الحروب وهذه الأوجاع".

من جانبها، وجهت نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، الشكر لـ "الدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج".

وأضافت النقابة، في بيان، أنها "تواصلت معه (الدحدوح) بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح".

وأشار البيان إلى أن وائل الدحدوح "سيتوجه لقطر لاستكمال علاجه".

وفي وقت سابق، اختارت نقابة الصحفيين وائل الدحدوح للحصول على جائزة حرية الصحافة.

وعُرف وائل الدحدوح بثباته خلال تغطيته للحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة، وفقد عددًا من أفراد عائلته، بما فيهم زوجته و3 من أبنائه وحفيدته، آخرهم ابنه حمزة المصور الصحفي، 27 عامًا، الذي استشهد في غارة إسرائيلية غرب خان يونس.