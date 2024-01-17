"النشرة": الجيش قام بتفجير لغم عند الجانب الغربي لبلدة حاصبيا

سُمع دوي انفجار ضخم تردد صداه في منطقة حاصبيا، قبل أن يتبيّن أنّ فوج الهندسة في الجيش اللبناني قام بتفجير لغمٍ عند الجانب الغربي للبلدة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في حاصبيا.

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