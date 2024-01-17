الخارجية الروسية: موسكو لا تحتاج "موافقة غربية" لتحقيق النصر

ياسر رشاد - القاهرة - صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن قدرة موسكو على تحقيق النصر في عمليتها العسكرية الخاصة لا تعتمد على الحصول على "الموافقة" من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أو أي شخص آخر.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت زاخاروفا -ردًا على تعليق من الرئيس الفرنسي قال فيه إن "السماح لروسيا بالفوز من المفترض أن يلحق ضرراً لـ"مبادئ النظام العالمي"- : "إذا كان لدى ماكرون نسخة مطبوعة من "المبادئ" التي ذكرها، فنود أن نطلب منه أن يشاركها معنا"، وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن " انتصارنا لا يعتمد على موافقة ماكرون، أو أي شخص آخر، روسيا ستفعل ما أعلنت أنها ستفعله".