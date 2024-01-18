أمطار ورياح وانخفاض الحرارة".. الأرصاد" اضطراب حالة الطقس بداية من هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الإثنين القادم 22 يناير، تشهد البلاد اضطرابًا في الأحوال الجوية وحالة الطقس.

وقالت الأرصاد، إن حالة الطقس تشهد اعتبارًا من الإثنين القادم، أمطارًا متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس تشهد انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجة مئوية.

وأشارت، إلى أنه اعتبارًا من الإثنين القادم تشهد البلاد نشاط رياح على بعض المناطق؛ مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

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