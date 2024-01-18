اشتباكات خان يونس.. 60 شهيدًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجيش الإسرائيلي اليوم، الخميس، بشأن العمليات التي تمت على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية في قطاع غزة، أن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 60 مسلحًا فلسطينيًا هناك.

أضاف الجيش في بيان صحفي أن نحو 40 منهم قتلوا في منطقة خان يونس جنوب القطاع إلى جانب مناطق أخرى في شمال القطاع، بما شمل مجمعا تستخدمه حركة الجهاد الإسلامي.

وكانت قد اندلعت منذ قليل اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال لمنع تقدمهم نحو مستشفى ناصر في خان يونس في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بقصف مدفعي متواصل في محيط مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي القطاع، وادى القصف إلى نزوح المئات من سكان المنطقة هربا من ضراوة القصف.

وقبل ساعات من الهجوم الإسرائيلي أدعى المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي أن حركة حماس قامت في وقت سابق من هذا الأسبوع بإطلاق النار من مستشفى ناصر في خان يونس.