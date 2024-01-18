سر استدعاء طهران للسفير الباكستاني بعد تبادل القصف

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت شبكة سكاي نيوز، بأن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت اليوم الخميس القائم بالأعمال الباكستاني في طهران لمطالبته بتوضيح موقف بلاده بشأن الهجوم على مواقع بمحافظة سيستان وبلوشستان.

ونقلت الشبكة عن مسؤول إيراني - لم تحدده - أن إيران طالبت السلطات الباكستانية بتقديم إيضاحات فورية حول الهجوم الباكستاني الذي وقع فجر اليوم.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت أن إسلام آباد استهدفت موقعا لجماعة إرهابية باكستانية.. وقالت "إن الغرض من هذا الإجراء هو تأمين الأمن والمصالح الوطنية الباكستانية".

وأعلن نائب حاكم محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية للشؤون الأمنية علي رضا مرحماتي، أن انفجارات في مدينة سارافان بمحافظة سيستان وبلوشستان أسفرت عن مقتل 7 أجانب "3 نساء و4 أطفال".