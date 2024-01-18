وفد من تجمع المالكين نقل إلى كرم استنكاره رد الحكومة قانون إيجارات الأماكن غير السكنية

اطلع وفد من تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان برئاسة أنديرا الزهيري، النائب فادي كرم عن "الظلم الذي صادق عليه مجلس الوزراء من خلال رد قانون الايجارات للاماكن غير السكنية الذي أقره مجلس النواب مؤخرا".

واستنكر الوفد "التصرف غير الدستوري وغير العادل الذي اقدمت عليه حكومة تصريف الاعمال ممثلة برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي".

واعلن الوفد نيته "التقدم بطعن من جراء هذا التصرف امام مجلس شورى الدولة بصفته مرجعا ذات صفة ومصلحة، وبصفته ممثلا لشريحة كبيرة من المالكين القدامى المتضررين ضررا جسيما من قرار حكومة تصريف الاعماب برد هذا القانون الى مجلس النواب دون وجه حق او دستوري".

وحمل الوفد كرم "رسالة لدعمهم من أجل استعادة حقوقهم المشروعة والمصادرة متذ اكثر من 70 سنة ومنذ اكثر من 24 تمديد وانهم انتظروا ان يقر مع قانون الاماكن السكنية منذ 2014 وها قد اصبحنا بسنة 2024".

بدوره، أكد كرم ان "الظلم الذي يعاني منه المالكون القدامى غير مقبول، ويجب اتخاذ الاجراءات اللازمة بصدده".