قوى الأمن: توقيف فلسطينيَين نفذا أكثر من 5 عمليات سرقة سيارات من صيدا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقـات العامّة، أنّ "معطيات توافرت ل​شعبة المعلومات​، عن قيام مجهولين بتنفيذ عمليّات سرقة سيّارات من منطقة ​صيدا​، كان آخرها بتاريخ 2024-01-14، بحيث أقدموا على سرقة سيّارة رباعيّة الدّفع نوع "هيونداي توكسون" لون جردوني، ومركبة آليّة نوع "هيونداي النترا" لون كحلي من محلّة صيدا؛ وقد تمّ العثور على الأخيرة من قبل إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة الكورنيش البحري".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّة الفاعلين، وهما كلّ من: "م. ص." (مواليد عام 1997، فلسطيني) و"ن. أ." (مواليد عام 1988، فلسطيني)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2024-01-15، وبعد عمليّة ومراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريّات الشّعبة على متن درّاجة آليّة لون نبيذي دون لوحات في صيدا، ونصبت لهما كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفهما، وضُبطت الدرّاجة الّتي تُستخدم في عمليّات السّرقة"، مبيّنةً أنّ "بتفتيشهما، عُثر بحوزة الأوّل على حبّة مخدّرة لون أصفر، وسكين "ست طقّات".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ أكثر من 5 عمليّات سرقة سيّارات من مدينة صيدا، وبيعها في محلّة السّفارة الكويتيّة لأحد الأشخاص من منطقة ​البقاع​، مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 500 دولار أميركي للمركبة الآليّة و1000 دولار أميركي للسّيّارة رباعيّة الدّفع، ومنها عمليّتَي السّرقة المذكورتين أعلاه، بالإضافة إلى محاولات عدّة باءت بالفشل؛ مستخدمين الدّرّاجة الّتي أوقفا على متنها. كما صرّحا بتعاطي ​المخدرات​".

وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورّطين".