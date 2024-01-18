الرئيس الباكستاني: الإرهاب يُشكّل تحدّيًا مشتركًا وباكستان وإيران دولتان شقيقتان ويجب حل القضايا عبر الحوار

أشار الرئيس الباكستاني عارف علوي، تعليقًا على الهجوم الباكستاني في منطقة حدودية في إيران، إلى "أننا لن نتنازل عن أمننا الوطني وسلامة أراضينا، وسنتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن أراضينا".
ولفت إلى "أننا نُشيد بمهنية قواتنا المسلحة في استهداف مخابئ الإرهابيين وتجنيب المواطنين الإيرانيين الإصابات".
وأوضح علوي أنّ "الإرهاب يُشكّل تحديًا مشتركًا، وهناك حاجة إلى بذل جهود عالمية للقضاء عليه"، لافتًا إلى "أنّنا نحترم تماما سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها ونتوقع الشيء نفسه من الدول الأخرى"، وقال: "باكستان وإيران دولتان شقيقتان ويجب حل القضايا من خلال الحوار والتشاور المتبادل".
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