ضغط أمريكي على إسرائيل بسبب انترنت غزة.. ما القصة؟

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت تقارير أمريكية بأن الولايات المتحدة تقوم بالضغط على إسرائيل من أجل العمل على إعادة الاتصالات إلى غزة بعد انقطاعها 6 أيام، وسط تعطل التيار الكهربائي وترك نحو مليوني فلسطيني من دون إنترنت.

وفقًا لتقرير لصحيفة "بوليتيكو"، يخشى مسؤولو الإدارة الأميركية أن يجعل انقطاع التيار الكهربائي من الصعب معرفة ما يحدث بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس مع استمرار الحرب في غزة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل.

قال مسؤول في البيت الأبيض للصحيفة من دون الكشف عن هويته، إن "الحكومة على اتصال بإسرائيل بشأن انقطاع التيار الكهربائي، وحثتها على إعادة تشغيل الاتصالات".

لم يحدد البيت الأبيض شكل هذا الضغط، لكن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون حذرت في بيان لها من أن "غياب الاتصالات يحرم سكان غزة من الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة، بينما يقوض أيضا قدرة المنقذين والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى على العمل بأمان".

حسب المتحدثة، فإن مسؤولين إسرائيليين برروا انقطاع الكهرباء بإخبار البيت الأبيض أنه قد تكون هناك "أسباب عملياتية لقطع التيار مؤقتا"، لكن هذه الأسباب يجب أن تظل "نادرة وقصيرة المدة" في رأي واتسون.

وهذا أطول انقطاع للاتصالات يواجهه الفلسطينيون منذ بدأت شركة مراقبة الإنترنت وأمن المعلومات "نتبلوكس" تتبعه عام 2018، لكنه ليس الحادث الأول منذ السابع من أكتوبر الماضي.

توقفت خدمات مجموعة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" 9 مرات نتيجة الغارات الإسرائيلية ونقص إمدادات الوقود، مما يجعل من المستحيل تشغيل المولدات التي تحافظ على سريان الطاقة.

أبلغت الشركة عن آخر تعطل للشبكة في 12 يناير، وأعلنت لاحقا أن اثنين من مهندسيها قتلا بـ"صاروخ مباشر" في اليوم التالي، أثناء قيادة سيارة الشركة لإصلاح الأنظمة.

وحتى قبل الحرب، كانت إسرائيل تسيطر على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأراضي الفلسطينية، مع إمكانية قطعها.

أشار ألب توكر مؤسس "نتبلوكس"، إلى "صعوبة متزايدة في صيانة البنية التحتية للاتصالات في منطقة حرب نشطة، خاصة عندما تقتل أطقم الإصلاح في الميدان".