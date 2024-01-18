باقتحامات رام الله.. إصابة 8 فلسطينيين خلال موجهات مع الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن إصابة 8 فلسطينيين صباح اليوم، الخميس، بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها أحياء في مدينة "رام الله" ومخيم الأمعري الواقع على الطريق الذي يربط رام الله بمدينة القدس المحتلة.

كما اقتحمت قوات كبيرة ومعززة من جيش الاحتلال مخيم الأمعري، وحيي أم الشرايط، وسطح مرحبا وجبل الطويل، في مدينة البيرة، كما اقتحمت حيي الماصيون، ومنطقة رام الله التحتا، ومركز مدينة رام الله.

وقالت مصادر أمنية "إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، والصوت، تجاه سكان المخيم ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة 8 منهم أغلبيتهم في الأجزاء السفلية، ووصفت حالتهم بالمتوسطة".

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال فتشت سيارة تابعة للهلال الأحمر خلال عملية الاقتحام.