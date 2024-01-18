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1.5 مليار دولار من "الفنار" السعودية لمشاريعها في مصر خلال 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال صباح محمد المطلق، نائب رئيس مجلس الإدارة، شركة الفنار ، إن الشركة رصدت نحو 1.5 مليار دولار لمشاريعها في الطاقة المتجددة في مصر خلال 2024، وفق مقابلة أجراها مع موقع "الشرق".

وأوضح على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بحسب "الشرق" أن حجم استثمارات الشركة في الطاقة المستدامة يتجاوز 2 دولار، وهذا يشمل الوقود النظيفة والطاقة الكهربائية المتجددة والمعدات الكهربائية التي تؤهل شبكة الكهرباء لاستقبال الطاقة المستدامة.

وتستثمر الشركة في صناعة شواحن السيارات الكهربائية لتكون إنتاجاً سعودياً متكاملاً في مصانع الشركة بمدينة الرياض، وفق المطلق.

وتوقع المطلق انتهاء أعمال البنية التحتية لمشروع سكن المقاولين في "نيوم"، والبالغ حجم استثمارات الشركة فيه 2 مليار دولار، خلال العام الجاري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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