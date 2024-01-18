الاحتلال يعلن إصابة 28 جنديًا إسرائيليًا في اشتباكات بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قد أعلن عن إصابة 28 من جنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويُشار إلى أن أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سبعة جنود من البحرية الإسرائيلية أصيبوا بجروح بعد أن انقلبت السفينة التي كانوا على متنها في وسط البحر.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، تم نقل السبعة إلى مركز برزيلاي الطبي في عسقلان لتلقي العلاج الطبي.

وأمس، الأربعاء، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية أعلى مما كان عليه في الماضي.

وأضاف هاليفي، خلال زيارته تمرينا لقوات الاحتياط في الشمال، برفقة قائد القيادة الشمالية، أوري جوردين، وقادة آخرين، أن “احتمال نشوب حرب في الشمال أعلى مما كان عليه في الماضي… وعندما يحدث ذلك، سنمضي قدما بكل قوتنا”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، قال أمس، الأربعاء، إنه إذا لم يتم تفكيك حركة حماس بالكامل، فلن نتمكن من العيش في إسرائيل.