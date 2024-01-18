مطلب روسي من واشنطن بشأن ضرب معاقل الحوثيين باليمن

ياسر رشاد - القاهرة - طالب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الولايات المتحدة بأن توقف الضربات ضد الحوثيين في اليمن للمساعدة في التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وصرح لافروف للصحفيين في موسكو، وفق وكالة الأنباء الروسية: “الشيء الأكثر أهمية الآن هو وقف العدوان على اليمن، لأنه كلما زاد القصف الأمريكي والبريطاني، قل استعداد الحوثيين للتحدث”.

وكان وزير الخارجية الروسي، قال اليوم الخميس، إن أمريكا وبريطانيا تدوسان القانون الدولي بضرب اليمن.

قيما أكد مسؤول أمريكي أن بلاده شنت ضربات على الحوثيين في اليمن

ووفق مسؤول سابق بالبنتاجون، فأن أمريكا تهدف لردع الحوثيين بإعادة إدراجهم بقوائم الإرهاب

وأوضح لافروف، في تصريحات له، أن “الأمم المتحدة لم تمنح الولايات المتحدة الحق في ضرب اليمن كما حدث في ليبيا وهذا خروج على القانون”.