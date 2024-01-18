تركيا تعرض الوساطة للتهدئة بين إيران وباكستان

ياسر رشاد - القاهرة - دعت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس إيران والعراق وباكستان إلى ضبط النفس وترجيح العقل بعد تصاعد التوترات في المنطقة، والتي كان آخرها شن باكستان ضربات داخل إيران.

ويشار إلى أن تركيا دخلت على خط الأزمة، بعدما بادرت الصين لإعلان وساطة جديدة بين البلدين.

وأعربت الوزارة في بيان، عن اعتقادها بأنه يجب حل المشاكل من خلال مفهوم الصداقة والأخوة على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها، وفق تعبيرها.

جاء ذلك بعدما عرضت الصين أيضا التوسط بين البلدين الجارتين عقب الضربات، داعية الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال التي تؤدي إلى تصعيد التوترات.

فيما أكدت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي دوري: "يأمل الجانب الصيني بشكل صادق بأن يكون بإمكان الطرفين التهدئة وممارسة ضبط النفس وتجنّب تصعيد التوتر".

وبحسب شبكة سكاي نيوز، أضافت: "نحن على استعداد للعب دور بنّاء في خفض التصعيد في حال رغب الطرفان بذلك".

واستدعت إيران القائم بالأعمال الباكستاني بعد ضربة صاروخية استهدفت منطقة حدودية وأودت بحياة 7 أشخاص على الأقل، وفق ما أعلن الإعلام المحلي.

وقالت وكالة "تسنيم" الإخبارية "بعد الهجوم الباكستاني صباحًا على قرية حدودية في محافظة سيستان بلوشستان، تم استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني في طهران إلى مقر وزارة الخارجية لتقديم تفسير".