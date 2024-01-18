الأب الغول لـ"النشرة" بعد الاعتداء على كنيسة مار عبدا في جل الديب: لا سرقة لمحتوياتها بل تكسير فقط

---أقدم مجهول فجر اليوم على الدّخول إلى كنيسة مار عبدا في ​جل الديب​، بواسطة الكسر والخلع، وذلك بهدف سرقة محتوياتها؛ وعمد إلى تكسير بعض الموجودات داخلها.

وأكّد راعي الرعيّة الأب فالنتينو الغول، في تصريح لـ"النشرة"، أنّه "لم تتمّ سرقة أي موجودات أو محتويات من داخل الكنيسة"، موضحًا أنّ "هناك كاميرات مراقبة، لكن المشاهد الملتقطة بعيدة، ونأمل أن يتمّ كشف هويّة المتورّط أو المتورّطين وتوقيفهم". ولفت إلى "أنّنا سنحاول تقوية الدّفاع الدّاخلي والخارجي للكنيسة، وتكثيف الدّوريّات اللّيليّة".