بعقليني: هناك اكتظاظ هائل في سجن رومية ونوجّه الصوت من أجل انقاذ الإنسان في غزة وفلسطين

أشار رئيس جمعيّة "عدل ورحمة" الأب ​نجيب بعقليني، إلى أنّ "أهداف الجمعية مساعدة فاقدي الحريّة وهم نزلاء السجناء في كل أنحاء لبنان، والدفاع عن حقوق الإنسان لا سيّما الفقراء والمرتهنين للمخدرات والنزلاء في السجون، من أجل إعادة التأهيل ومتابعة هؤلاء الأشخاص".

ولفت، في حديث لـ"تلفزيون لبنان"، إلى أنّ "الجمعية في خدمة الإنسان"، موضحًا أنّه "لدينا مكاتب ومراكز داخل سجن رومية من أجل القيام بنشاطات رياضية وثقافية ونتابع الأمور النفسيّة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك اكتظاظًا هائلًا في سجن رومية، حيث يوجد 3300 سجين".

وأكّد بعقليني، أنّ "هناك حقوق إنسان وكرامة إنسان ونحن نحاول أن ندافع ونعلن عن انتهاكات لحقوق الإنسان، ونقوم بتقديم المساعدات قدر المستطاع"، مشددًا على "أنّنا لم ولن نكلّ في الدفاع عن حقوق الإنسان".

وأشار إلى ما يحصل في غزة "من إبادة جماعية"، مشيرًا إلى أنّ "الذين يطالبون بحقوق الإنسان هم أول من يتبرأ منها ويتهم غيره بالإرهاب"، وقال: "نوجّه الصوت من أجل انقاذ الإنسان في غزة وفلسطين وكل مكان يتم فيه انتهاك حقوقه".