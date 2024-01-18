"رويترز": سفينة هندية بخليج عدن تستجيب لنداء استغاثة من سفينة تعرّضت لهجوم بمسيرة

أفاد وكالة "رويترز"، بأنّ سفينة هندية بخليج عدن تستجيب لنداء استغاثة من سفينة ترفع علم جزر مارشال، تعرضت لهجوم بمسيّرة. ولم يتبنّى أحد الهجوم إلى الآن، لكن يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، ردًا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

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