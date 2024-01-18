إلغاء مئات الرحلات الجوية بمطار فرانكفورت بسبب الأحوال الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة "فرابورت" المسؤولة عن تشغيل مطار فرانكفورت بألمانيا إلغاء المطار لمئات الرحلات الجوية اليوم الخميس أيضا في ظل استمرار سوء أحوال الطقس.

وقالت متحدثة باسم الشركة صباح اليوم إنه تم إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية من إجمالي نحو ألف رحلة على جدول اليوم. وتابعت أنه لا يزال غير واضح ما إذا كان عدد الرحلات الملغاة سيزداد خلال اليوم أم لا.

وناشدت المسافرين التحقق من حالة الرحلة الخاصة بهم على الإنترنت قبل التوجه إلى المطار، مع حساب وقت كاف للوصول إلى المطار في ظل سوء أحوال الطقس. أما مطار ميونخ بجنوب ألمانيا، فقد أعلن اليوم الخميس العودة إلى التشغيل الطبيعي به ، بعد حالات الإلغاء الناتجة عن سوء أحوال الطقس.

وقالت متحدثة باسم المطار صباح اليوم إنه ليس هناك حاليا أية قيود ناتجة عن الأمطار المتجمدة، لافتة إلى أن الخطوط الجوية لم تحذف أية رحلات في الوقت الحالي. يشار إلى أنه من المتوقع سقوط جليد بعد ظهر اليوم في ميونخ، ولكن المطار يتوقع التغلب على ذلك، بحسب المتحدثة. يذكر أنه تم إلغاء نحو 250 رحلة جوية أمس الأربعاء في مطار ميونخ بسبب سوء الأحوال الجوية، وهي ما يعادل أكثر من ثلث الرحلات التي كان مخططا لها، سواء إقلاع أو هبوط.