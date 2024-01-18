القسام تنفذ عمليات متتالية في خانيونس وتقتحم مدينة قلقلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، أن رجالها بعد عودتهم من خطوط القتال، قاموا بتفجير منزل مفخخ مسبقاً بعدد من العبوات الناسفة بقوة إسرائيلية راجلة، مكونة من ٣٠ جندياً بعد استدراجهم للمنزل وفور دخولهم للمكان تم نسفه بالكامل.

وأضافت القسام، أنه تم القضاء على الجنود الإسرائيليين، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما وقعت اشتباكات وانفجارات متتالية مع قوات الاحتلال، بعد اقتحام مدينة قلقيلية.

واستهدف مجاهدو القسام دبابتين من نوع "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في منطقة عبسان شرق مدينة خانيونس.