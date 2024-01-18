القوات الروسية تعلن تحرير بلدة فيسيلوي في جمهورية دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة فيسيلوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وحسب سبوتنيك، قالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة الإجراءات النشطة الناجحة لوحدات قوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة فيسيلوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت: "أدت الغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة إلى تدمير القوى العاملة ومعدات الألوية الآلية 22 و42 و93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات كليشيفكا وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة "الشرق" بالتعاون مع الطيران والمدفعية هجومًا للمجموعة الهجومية التابعة للواء الهجومي المحمول جوًا رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوميخيلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان أنه "نتيجة لذلك، تم القضاء على أكثر من 260 عسكريًا، بالإضافة إلى تدمير دبابة ومركبتي مشاة قتاليتين، و17 مركبة، وتم استهداف ثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم 777"، ومنشآت مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" و"غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-30".

وبحسب البيان: "بالإضافة إلى ذلك، هُزمت تشكيلات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري 128 في قرية فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقد العدو أكثر من 130 عسكريًا ومركبتين ومدفعين من طراز "إف إتش -70" مصنوعة في بريطانيا، بالإضافة إلى مدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كارب".