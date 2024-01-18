الإذاعة الإسرائيلية: اعتراض جسم جويّ في سماء إيلات

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأنّ منظومة الدفاع الجوي اعترضت جسمًا جويًا في سماء إيلات.
ويأتي ذلك، بعد أن ذكرت أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ صفارات الإنذار دوّت في مدينة إيلات على البحر الأحمر.
وسبق أن تعرّضت إيلات مؤخرًا لاستهدافات تمنتها القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" و"المقاومة الإسلامية في العراق"، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
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