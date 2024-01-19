الحوثيين: لن نهدد إي سفن روسية أو صينية في البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد البخيتي مدير المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، إنه لا يوجد تهديد على السفن الروسيا والصينية في البحر الأحمر.

وأضاف في تصريح صحفي له، "حركة أنصار الله اليمنية تهاجم السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر فقط، أما بالنسبة لجميع الدول الأخرى بما في ذلك روسيا والصين فلا يوجد خطر على عمليات الشحن في المنطقة، مؤكدا أن الحوثيين مستعدون لضمان سلامة مرور السفن الروسية والصينية في البحر الأحمر.

وأوضح البخيتي، أن أي سفن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل لن تتاح لها أدنى فرصة للمرور عبر البحر الأحمر، وأنصار الله لا تهدف إلى الاستيلاء على أي سفينة أو إغراقها.

وأشار إلى أن مهمة الحوثيين زيادة التكاليف الاقتصادية لإسرائيل من أجل وقف المجزرة في غزة.

وصنفت الخارجية الأمريكية الحوثيين كمنظمة إرهابية دولية، بعد الهجمات المستمرة للحركة في البحر الأحمر وخليج عدن، ولفتت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 16 فبراير المقبل، معتبرة أن "التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم".