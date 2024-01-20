انت الان تتابع خبر بالتحليل الرقمي.. لماذا إعلان ارتفاع صادرات إيران للعراق في 2023 "مشكوك فيه"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبينما تعد هذه التصريحات غير مستغربة في الوضع الطبيعي، الا ان اعلان الجانب الإيراني ارتفاع حجم الصادرات الى العراق خلال الـ9 اشهر الماضية وابتداء من بداية العام الإيراني في مارس 2023 ولغاية ديسمبر 2023، ارتفاعها بنسبة اكثر من 30% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، يعد امرا مستغربا، اذا ما تم مطابقته مع ازمة الدولار وتمويل التجارة مع ايران التي شهدها العراق طوال العام الماضي.وتستعرض الخليج 365 في هذا التقرير، عدة مؤشرات ومسببات تجعل التصريح الإيراني "مشكوك فيه"، ففي الدرجة الأولى بدأ التجار العراقيون لايجدون تمويلا من الدولار من البنك المركزي لاستيراد البضائع من ايران، واضطروا غالبا لشرائه من السوق الموازية بأسعار اعلى، الامر الذي جعل البضائع الإيرانية تفقد قدرتها على التنافس مع البضائع الأخرى في العراق بسبب ارتفاع كلفتها.

*استيرادات العراق انخفضت 23% في 2023



تشير بيانات منظمة التجارة العالمية، الى ان العراق استورد في الـ9 اشهر الأولى من العام الماضي 2023 بقيمة نحو 28 مليار دولار، وهي منخفضة بنسبة 23% عن نفس الفترة من العام الذي سبقه 2022 الذي بلغت فيه استيرادات العراق نحو 36 مليار دولار.

وهذا يشير الى ان استيرادات العراق ولاسيما من ايران يجب ان تكون قد انخفضت، بفعل ازمة الدولار، وماتشير اليه بيانات التجارة العالمية عن انخفاض استيرادات العراق في 2023.

*معدل التصدير الإيراني الى العراق انخفض 10%



وفي مؤشر اخر، فأن الجانب الإيراني يقول ان صادرات ايران الى العراق خلال 9 اشهر (من مارس الى ديسمبر) بلغ 6.9 مليار دولار، معتبرة انها مرتفعة بنسبة 33% عن نفس الفترة من العام الذي سبقه 2022.

ولكن، التحليل الرقمي يظهر ان متوسط التصدير الشهري من ايران الى العراق يبلغ 766 مليار دولار، مقارنة بـ850 مليون دولار شهريا في العام 2022 الذي بلغت فيه صادرات ايران الى العراق خلال عام اكثر من 10.2 مليار دولار.

هذا يؤشر، إلى أن استيرادات العراق من ايران كمتوسط شهري انخفض بنسبة 10% مقارنة بالمتوسط الشهري في 2022، وهو مؤشر ثالث يجعل التصريح والأرقام الإيرانية عن "ارتفاع صادرات ايران الى العراق 30%"، هي ارقام مشكوك بصحتها.

