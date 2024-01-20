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القسام تعرض مشاهد لحظة قنص جندي إسرائيلي من مسافة صفر.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - عرضت كتائب القسام، مشاهد توثق لحظة قنص جندي إسرائيلي، نفذها مجاهدو سرايا القدس جنوب مدينة غزة من مسافة صفر.

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كما استهدفت كتائب القسام تحشدات لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتوغلة شمال وجنوب مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

كما تم استهدفنا دبابة ميركافا إسرائيلية، بقذيفة التاندوم في محور التقدم شمال مخيم النصيرات.

وأدى الصراع الحالي الدائر بين إسرائيل وحماس في غزة، عن مقتل قرابة ثلاثة أضعاف عدد القتلى في القطاع مقارنة بالسنوات الخمس عشرة الماضية مجتمعة، بحسب تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المعنية بالمساواة بين الجنسين والتابعة للمنظمة.

وكشفت الإحصائيات الصادرة، ان هناك أكثر من 24620 فلسطينيًا قتلوا في غزة، منذ بدء الحرب الأخيرة بهجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوب 2023.

 

وتعكس حصيلة القتلى التي أعلنتها الأمم المتحدة أيضا العدد الذي أعلنته وزارة الصحة التي تديرها حماس في غز.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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