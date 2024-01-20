سويف: نسعى من خلال مؤسساتنا للتخفيف من وطأة الأزمة المعيشية عن كاهل أبناء رعيتنا

دعا رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، إلى "لقاء المحبّة"، للعام الثاني على التوالي في طرابلس، تحت شعار "أنا منكم ولكم وخادمكم"، ولفت في كلمة له إلى أنّ "هذه المناسبة هي للإصغاء الى الصعوبات والتحدّيات التي تواجه عائلاتنا، ونحن ندرك مدى تفاقم الازمات التي تواجهنا جميعا".

وأوضح "أننا نسعى من خلال مؤسساتنا الاجتماعية والصحية، للتخفيف من وطأة الأزمة المعيشية عن كاهل أبناء رعيتنا، قدر الامكان، لأننا مؤمنون ان العائلات التي تواجه ضيقاً وتشعر بالقهر في هذه الأيّام، تحتاج ليس فقط الى مساعدات مادّيّة ولكن الى حضور وتضامن ومبادرات محبّة وإصغاء وزيارات، يشعر فيها الإنسان أنّه محبوب ومُحتَرَم في كرامته الإنسانيّة. مبادرات تظهّر محبّة الله عبر أناس طيّبين محبّين يعيشون بالقرب منا. هذه العائلات العزيزة لا تحتاج فقط الى توزيع المساعدات عليها، بل ايضا الى ايدينا كي تتمكن من النهوض والى قلوبنا الناصعة لتشعر بالدفء والمودة ولاهتمامنا كي تتغلب على الوحدة والشعور بالاحباط".

ولفت سويف إلى أنّ "وجودنا اليوم مع بعضنا يعبّر عن محبتنا ووحدتنا، ويدل على اننا عائلة واحدة، خصوصاً أنّنا نحتقل هذا الأسبوع بالصلاة من أجل وحدة المسيحيّين. فهمّنا نحن ككنيسة هو الانسان وكرامته، كائنا من كان، لاسيما ان ابناءنا الطيبين لا يستحقون الا الخير وكلنا مدعوون لأن نكون واحدا بكل اطيافنا وانتماءاتنا، أمام الكائن البشري المخلوق على صورة الله. رسالة كنيستنا قائمة على المحبة والتعاون والتضامن وهي الامّ الحاضنة لاولادها والتي تعلمهم قيم المغفرة واحترام الآخر والمحبة".