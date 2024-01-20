قاسم: إن انتظرنا أن تنهي إسرائيل ما تريده بغزة سيكون الدور التالي علينا بلبنان وثم سوريا والعراق ومصر

أشار نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، إلى أنّ "اليوم حزب الله دافع من الجنوب عن غزَّة وفي الوقت نفسه دافع عن مشروع المقاومة، فعمل حزب الله في الجنوب هو عمل دفاعي، هذا العمل الدفاعي يتطلب مساندة غزَّة، لأنَّه عندما نساند غزَّة فهذا يعني أنَّنا نساند لبنان ونساند المقاومة لأنَّه لا يمكن التفرج على إسرائيل وهي تعبث وهي تقتل وترتكب المجازر وتحتل".

ولفت، في تصريح نشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّه "إذا تفرَّجنا عليها (إسرائيل) وانتظرنا أن تنهي ما تريد إنهاؤه سيكون الدور التالي علينا في لبنان والثالث على سوريا والرابع على العراق والخامس على مصر وغيرها".

وقال قاسم: "خيرٌ لنا أن نساند في وقت مبكر لنمنع حصول المشكلة ولنمنع تحقيق أهداف إسرائيل ونساهم مع المقاومة من أن ننتظر ليأخذونا فرادى وأن يأثِّروا علينا أجزاءً مجزَّأة".